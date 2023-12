42e Petits As – Le Mondial Lacoste Boulevard Kennedy Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes 42e Petits As – Le Mondial Lacoste Boulevard Kennedy Tarbes, 18 janvier 2024, Tarbes. Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18

fin : 2024-01-28 Bienvenue à ce tournoi de tennis de référence de la catégorie des 12-14 ans !

Venez encourager des jeunes ados, garçons et filles, venant de 45 nations différentes pour 10 jours de compétition inoubliables ! Les Petits As, c’est une belle aventure qui regroupe chaque année les meilleurs joueurs de tennis juniors de la planète.

Passion, amitié, bénévolat, organisation, soutien, ambition, tels sont les maîtres mots de ce tournoi. Tous ces jeunes joueurs sont à suivre de près car d’ici 5 ans nous les retrouverons assurément parmi les plus grands joueurs internationaux tels leurs illustres aînés (Nadal, Federer, Mauresmo, etc…) qui les ont précédés aux Petits As ! Vainqueurs des Petits As 2023 :

Mark Ceban (GBR) chez les garçons

Anna Pushkareva (RU) chez les filles Plus d’infos : voir site internet.

Boulevard Kennedy TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

