60ème Gala de l’ENIT Boulevard Kennedy Tarbes, 2 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Venez vivre une soirée inoubliable avec les élèves en dernière année de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes.

Le Gala de l’ENIT c’est 3 500 participants et 1 an de préparation.

À l’occasion de cette soirée, plongez dans une multitude d’ambiances uniques et festives sur un thème bien particulier : VOYAGE DANS LA NUIT DES TEMPS !

AU PROGRAMME

– 22h-23h30 : RockFeles

– 23h30-3h30 : Manhattan

– 3h30-5h : DJ Bazar

BILLETTERIE

– Vente directe : ENIT / IUT Tarbes / Office de Tourisme / Restaurant universitaire

– Vente en ligne sur le site internet

Infos pratiques :

– Aucune entrée à partir de 2h du matin

– Fermeture à 5h du matin.

2023-12-02 22:00:00 fin : 2023-12-02 05:00:00. EUR.

Boulevard Kennedy TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and enjoy an unforgettable evening with the final-year students of the Ecole Nationale d?Ingénieurs de Tarbes.

The ENIT Gala involves 3,500 participants and 1 year of preparation.

For this evening, plunge into a multitude of unique and festive atmospheres on a very special theme: VOYAGE DANS LA NUIT DES TEMPS!

ON THE PROGRAM

– 22h-23h30: RockFeles

– 11:30-3:30 pm: Manhattan

– 3:30am-5am: DJ Bazar

TICKETS

– Direct sales: ENIT / IUT Tarbes / Tourist Office / University Restaurant

– Online sales on our website

Practical info :

– No entry after 2am

– Closes at 5am

Venga a disfrutar de una velada inolvidable con los alumnos de último curso de la Escuela Nacional de Ingenieros de Tarbes.

La Gala ENIT cuenta con 3.500 participantes y 1 año de preparación.

¡Para esta velada, sumérjase en una multitud de ambientes únicos y festivos en torno a un tema muy especial: VOYAGE DANS LA NUIT DES TEMPS!

EN EL PROGRAMA

– 22.00-23.30 h: RockFeles

– 23.30-15.30: Manhattan

– 3.30-5.00 h: DJ Bazar

ENTRADAS

– Venta directa: ENIT / IUT Tarbes / Oficina de Turismo / Restaurante Universitario

– Venta en línea en la página web

Información práctica :

– Prohibida la entrada a partir de las 2h

– Cierre a las 5h

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend mit den Schülern im letzten Jahr der Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes.

Die Gala der ENIT ist eine Veranstaltung mit 3.500 Teilnehmern und einem Jahr Vorbereitungszeit.

Tauchen Sie an diesem Abend in eine Vielzahl einzigartiger und festlicher Stimmungen ein, die unter einem ganz besonderen Motto stehen: VOYAGE DANS LA NUIT DES TEMPS (Reise in die Nacht der Zeiten)!

AUF DEM PROGRAMM

– 22.00-23.30 Uhr: RockFeles

– 23.30-3.30 Uhr: Manhattan

– 3.30-5.00 Uhr: DJ Bazar

TICKETTERIE

– Direktverkauf: ENIT / IUT Tarbes / Tourismusbüro / Mensa der Universität

– Online-Verkauf auf der Website

Praktische Infos:

– Kein Einlass ab 2 Uhr morgens

– Schließung um 5 Uhr morgens

