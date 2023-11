SARAH VAUMOURIN – DANSE ET HARPE Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallons-de-l'Erdre SARAH VAUMOURIN – DANSE ET HARPE Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre, 22 mars 2024, Vallons-de-l'Erdre. Vallons-de-l’Erdre,Loire-Atlantique Découvrez la première création de Sarah Vaumourin dans ce spectacle captivant..

2024-03-22 fin : 2024-03-22 . EUR.

Boulevard Jules Ferry Espace Paul Guimard

Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Discover Sarah Vaumourin’s first creation in this captivating show. Descubra la primera creación de Sarah Vaumourin en este espectáculo cautivador. Entdecken Sie in dieser fesselnden Show die erste Kreation von Sarah Vaumourin. Mise à jour le 2023-11-06 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vallons-de-l'Erdre Autres Lieu Boulevard Jules Ferry Adresse Boulevard Jules Ferry Espace Paul Guimard Ville Vallons-de-l'Erdre Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l'Erdre latitude longitude 47.5273401;-1.1825364

Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l'Erdre Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallons-de-l'erdre/