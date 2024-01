Repas partagé Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne, dimanche 7 janvier 2024.

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 12:00:00

fin : 2024-01-07

Pour le 40ᵉ anniversaire du jumelage entre Miramont-de-Guyenne et Villanova del Battista, l’association Amicale Laïque et la municipalité vous invitent à partager un repas façon auberge espagnole. Pour participer à ce moment convivial et animé par Batu’Castel, apportez votre plat préféré.

À l’occasion du 40ᵉ anniversaire du jumelage entre Miramont-de-Guyenne et Villanova del Battista et la venue d’une délégation italienne, l’association Amicale Laïque section France-Italie et la municipalité vous invitent à partager un grand repas façon auberge espagnole. Apportez votre plat préféré et participez à ce moment convivial avec une animation musicale assurée par Batu’Castel.

.

Boulevard Jules Ferry Théâtre de verdure – square Jules FERRY

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-03 par OT du Pays de Lauzun