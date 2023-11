Exposition: La magie de l’électricité (Musée Labenche) Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde, 1 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Le thème de la nouvelle exposition du musée Labenche est pour le moins inattendu. Et pourtant… La magie de l’électricité jette un pont entre l’art et la technique s’adressant à des personnes spécialisées comme au grand public et propose différents niveaux de lecture, du plus accessible au plus pointu.

De nombreux appareils du 19e siècle destinés aux expériences et aux démonstrations des phénomènes physiques sont présentés telles les machines électrostatiques mais aussi les premières applications industrielles comme le télégraphe électrique ou la téléphonie.

Du 15 décembre au 12 mai..

2023-12-15 fin : 2024-05-12 . .

Boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Résidant depuis une vingtaine d’années en Normandie et à Paris, Philippe Ségéral expose pour la première fois dans sa ville natale.

Conçue avec l’artiste en deux volets complémentaires et sur deux lieux, l’exposition « Philippe Ségéral, dessins » présente un ensemble de près de 80 œuvres.

Le volet de la médiathèque présente l’attachement de cet artiste à la littérature, à travers l’exposition de ses dessins originaux, illustrations d’ouvrages comme Le fleuve des âges ou Univers préférables de Pierre Bergougnioux et L’art du bref de Richard Millet.

Les livres d’artistes, qu’il a réalisés avec des écrivains de la région, sont exposés dans des vitrines.

El tema de la nueva exposición del museo Labenche es, cuando menos, inesperado. ¿Y sin embargo? La magia de la electricidad tiende un puente entre el arte y la tecnología, interesando por igual a especialistas y público en general, y ofreciendo distintos niveles de interpretación, desde el más accesible al más avanzado.

Se exponen numerosos aparatos del siglo XIX utilizados para experimentos y demostraciones de fenómenos físicos, incluidas máquinas electrostáticas y las primeras aplicaciones industriales, como el telégrafo eléctrico y la telefonía.

Del 15 de diciembre al 12 de mayo.

Das Thema der neuen Ausstellung im Labenche-Museum ist, gelinde gesagt, unerwartet. Und doch? Die Magie der Elektrizität schlägt eine Brücke zwischen Kunst und Technik, richtet sich an Fachleute und an die breite Öffentlichkeit und bietet verschiedene Leseebenen, von leicht verständlich bis sehr anspruchsvoll.

Jahrhundert, die für Experimente und Demonstrationen physikalischer Phänomene verwendet wurden, wie elektrostatische Maschinen, aber auch die ersten industriellen Anwendungen wie der elektrische Telegraf oder die Telefonie.

Vom 15. Dezember bis zum 12. Mai.

