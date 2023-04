Marché hebdomadaire de Aimargues Boulevard Jules Ferry Aimargues Catégories d’Évènement: Aimargues

Gard

Marché hebdomadaire de Aimargues Boulevard Jules Ferry, 1 janvier 2023, Aimargues. Marché de producteurs du terroir et brocante.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Boulevard Jules Ferry

Aimargues 30470 Gard Occitanie



Local producers’ market and flea market Mercado de productores locales y mercadillo Markt mit Erzeugern aus der Region und Trödelmarkt Mise à jour le 2023-03-29 par Office de Tourisme Cœur de Petite Camargue

