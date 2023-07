Concert : Soirée ANTDT Boulevard Jules César Reims, 27 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Retrouvez les soirées ANTDT à l’Arena de Reims

Des concerts rap, préparés sur-mesure qui vont retourner l’Est de la France.

avec ZOLA + SDM + BEKAR + LORENZO + LUIDJI + TRAIN FANTOME + WINNTERZUKO + NISKA + ZIAK + WERENOI + KERCHAK.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

Boulevard Jules César Reims ARENA

Reims 51100 Marne Grand Est



ANTDT evenings at the Arena de Reims

Tailor-made rap concerts that will turn eastern France upside down.

with ZOLA + SDM + BEKAR + LORENZO + LUIDJI + TRAIN FANTOME + WINNTERZUKO + NISKA + ZIAK + WERENOI + KERCHAK

Veladas ANTDT en la Arena de Reims

Conciertos de rap a medida que pondrán patas arriba el Este de Francia.

con ZOLA + SDM + BEKAR + LORENZO + LUIDJI + TRAIN FANTOME + WINNTERZUKO + NISKA + ZIAK + WERENOI + KERCHAK

Erleben Sie die ANTDT-Abende in der Arena von Reims

Maßgeschneiderte, vorbereitete Rap-Konzerte, die den Osten Frankreichs auf den Kopf stellen werden.

mit ZOLA + SDM + BEKAR + LORENZO + LUIDJI + TRAIN FANTOME + WINNTERZUKO + NISKA + ZIAK + WERENOI + KERCHAK

