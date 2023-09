Match : Champagne Basket Vs Stade Rochelais Boulevard Jules César Reims, 13 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Le Champagne Basket se prépare à affronter pour l’ouverture du Championnat de Pro B l’équipe du Stade Rochelais Basket..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Boulevard Jules César Reims Arena

Reims 51100 Marne Grand Est



Champagne Basket is set to face Stade Rochelais Basket in the opening round of the Pro B Championship.

El Champagne Basket se prepara para enfrentarse al Stade Rochelais Basket en la primera jornada del Campeonato Pro B.

Champagne Basket bereitet sich darauf vor, zum Auftakt der Meisterschaft der Pro B gegen das Team von Stade Rochelais Basket anzutreten.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme du Grand Reims