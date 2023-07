TOURNÉE DES CAVES À SECRETS ET SOIRÉE À LA MAISON DES VINS Boulevard Joubert Ancenis-Saint-Géréon, 25 août 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Une plongée souterraine dans les caves des maisons d’Ancenis-Saint-Géréon, suivie d’une soirée dégustation des produits de Loire. Réservation obligatoire avant le 22 août..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . EUR.

Boulevard Joubert Kiosque extérieur

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



An underground dive into the cellars of Ancenis-Saint-Géréon houses, followed by an evening tasting Loire products. Reservations required by August 22.

Una inmersión subterránea en las bodegas de las casas de Ancenis-Saint-Géréon, seguida de una velada de degustación de productos del Loira. Imprescindible reservar antes del 22 de agosto.

Ein unterirdischer Tauchgang in die Keller der Häuser von Ancenis-Saint-Géréon, gefolgt von einem Abend mit Verkostung von Loire-Produkten. Reservierung vor dem 22. August erforderlich.

