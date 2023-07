VISITE DE LA SAVONNERIE LE HAVRE DES SENS Boulevard Joubert Ancenis-Saint-Géréon, 4 août 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Découverte d’une savonnerie artisanale qui fabrique des savons et cosmétiques à Oudon. Gratuit sur inscription..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Boulevard Joubert Kiosque extérieur

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Discover an artisan soap factory that makes soaps and cosmetics in Oudon. Free with registration.

Descubra una fábrica de jabón tradicional que elabora jabones y cosméticos en Oudon. Gratis con inscripción.

Entdeckung einer handwerklichen Seifenfabrik, die Seifen und Kosmetika herstellt, in Oudon. Kostenlos nach Anmeldung.

