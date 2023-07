FEU D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE Boulevard Joubert Ancenis-Saint-Géréon, 13 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Les bords de Loire vont s’animer dès 19h30 avec buvette, restauration, manège pour enfants..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Boulevard Joubert Jardin de l’éperon

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The banks of the Loire will come alive from 7:30pm with refreshments, food and a merry-go-round for children.

Las orillas del Loira estarán animadas a partir de las 19.30 horas, con refrescos, comida y un tiovivo para los niños.

Die Ufer der Loire werden ab 19:30 Uhr mit Getränken, Speisen und einem Karussell für Kinder belebt sein.

Mise à jour le 2023-06-29 par eSPRIT Pays de la Loire