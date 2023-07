Cet évènement est passé NOCTURNE À LA PISCINE DE LA CHARBONNIÈRE Boulevard Joubert Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique NOCTURNE À LA PISCINE DE LA CHARBONNIÈRE Boulevard Joubert Ancenis-Saint-Géréon, 13 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon. Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique Nocturne à la piscine de plein air de la Charbonnière. Baignade libre. Tarif public habituel..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 22:30:00. EUR.

Boulevard Joubert Piscine de plein air de la Charbonnière

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Nocturne at the Charbonnière open-air swimming pool. Free swimming. Regular public rate. Nocturno en la piscina al aire libre de la Charbonnière. Baño libre. Tarifa pública normal. Nocturne im Freibad La Charbonnière. Das Baden ist frei. Üblicher öffentlicher Tarif. Mise à jour le 2023-07-03 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu Boulevard Joubert Adresse Boulevard Joubert Piscine de plein air de la Charbonnière Ville Ancenis-Saint-Géréon Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Boulevard Joubert Ancenis-Saint-Géréon

Boulevard Joubert Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancenis-saint-gereon/