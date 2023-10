Festival TRAFIK* : un appartement sur Uranus Boulevard Joseph Santraille Bergerac, 28 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

UN APPARTEMENT SUR URANUS – Cie Des Limbes (Performance)

Pendant deux ans, les comédiennes de l’ »Atelier des Limbes« , dispensé aux Bazis (Ariège), ont travaillé les chroniques que Paul B. Preciado avait écrits pour le journal Libération et qui sont rassemblées dans un ouvrage édité par Grasset : “Un appartement sur Uranus”.

Commencées comme Beatriz et poursuivies une fois devenu Paul, Paul B Preciado propose une traversée du genre dépassant les questions de sexualité pour déployer une pensée du monde dissidente et révolutionnaire. Il est question du corps : corps politique, corps qui refuse la binarité des sexes et assume les transidentités..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 . .

Boulevard Joseph Santraille La Traverse

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



AN APARTMENT ON URANUS? Cie Des Limbes (Performance)

For two years, the actresses of the « Atelier des Limbes » held at Les Bazis (Ariège), worked on the chronicles written by Paul B. Preciado for the newspaper Libération. Preciado had written for the newspaper Libération, and which are collected in a book published by Grasset: ?Un appartement sur Uranus?

Begun as Beatriz and continued once he had become Paul, Paul B. Preciado proposes an exploration of gender that goes beyond questions of sexuality to unfold a dissident and revolutionary way of thinking about the world. It’s all about the body: the political body, the body that refuses the binarity of the sexes and assumes transidentity.

¿UN PISO EN URANO? Cie Des Limbes (Actuación)

Desde hace dos años, las actrices del taller « Atelier des Limbes » de Les Bazis (Ariège), han trabajado sobre las crónicas escritas por Paul B. Preciado para el diario Libération. Preciado había escrito para el diario Libération y que están recogidas en un libro publicado por Grasset: ?Un appartement sur Uranus?

Comenzando como Beatriz y continuando una vez convertido en Paul, Paul B. Preciado propone un viaje a través del género que va más allá de las cuestiones de sexualidad para desplegar una forma disidente y revolucionaria de pensar el mundo. Se trata del cuerpo: el cuerpo político, el cuerpo que rechaza la binaridad de los sexos y abraza la transidentidad.

EINE WOHNUNG AUF URANUS? Cie Des Limbes (Performance)

Zwei Jahre lang haben die Schauspielerinnen des « Atelier des Limbes » (Atelier des Limbes) in Bazis gearbeitet in Les Bazis (Ariège) mit den Kolumnen von Paul B. Preciado für die Zeitung Libération geschrieben hatte und die in dem von Grasset herausgegebenen Buch « Un appartement sur Uranus » (Eine Wohnung auf dem Uranus) zusammengefasst sind.

Begonnen als Beatriz und fortgesetzt als Paul, schlägt Paul B. Preciado eine Reise durch die Geschlechter vor, die über Fragen der Sexualität hinausgeht, um ein dissidentisches und revolutionäres Denken über die Welt zu entfalten. Es geht um den Körper: den politischen Körper, den Körper, der die Binarität der Geschlechter ablehnt und Transidentitäten annimmt.

