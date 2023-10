Marché de Noël de Reims Boulevard Joffre Reims, 24 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Laissez la magie de Noël opérer dans la Cité des Sacres et du Champagne !

Que l’on soit à la recherche d’un cadeau original et authentique ou qu’on ait simplement envie de flâner et de profiter de cette ambiance chaleureuse, on a tous une bonne raison de visiter le Marché de Noël de Reims !

Cette année, retrouvez le Marché de Noël constitué de 150 chalets sur les Hautes Promenades, proposant une multitude de produits gastronomiques, artisanaux ou festifs..

2023-11-24 fin : 2023-12-24 . .

Boulevard Joffre Promenades Jean-louis Schneiter

Reims 51100 Marne Grand Est



Share the spirit of Christmas with your friends or your family from 22th of November to 29th of December. Enjoy the magic of Christmas in Reims for a weekend. Spend an unforgettable moment exploring the Christmas market and the streets of Reims: discover 145 chalets gathered on the Parvis of the Cathedrale.

Let the magic of Christmas amaze you through illuminations, divine smells of typical meals and beverages, creators, events and more.

¡Deje que la magia de la Navidad actúe en la Ciudad de los Sacres y el Champán!

Tanto si busca un regalo original y auténtico como si sólo quiere pasear y disfrutar del cálido ambiente, ¡hay una buena razón para visitar el Mercado de Navidad de Reims!

Este año, el Mercado de Navidad contará con 150 chalés en las Hautes Promenades, que ofrecerán un sinfín de productos gastronómicos, artesanales y festivos.

Lassen Sie den Weihnachtszauber in der Stadt der Sakramente und des Champagners wirken!

Ob Sie nun auf der Suche nach einem originellen und authentischen Geschenk sind oder einfach nur bummeln und die gemütliche Atmosphäre genießen möchten, wir alle haben einen guten Grund, den Weihnachtsmarkt in Reims zu besuchen!

Dieses Jahr finden Sie den Weihnachtsmarkt mit 150 Hütten auf den Hautes Promenades, die eine Vielzahl an gastronomischen, handwerklichen und festlichen Produkten anbieten.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de tourisme du Grand Reims