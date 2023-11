Atelier famille Boulevard Jean-Moulin Yzeure, 28 décembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

L’architecture des grands magasins aux XIXe et XXe siècle, pour les 6-13 ans. Histoire et création d’une façade d’un grand magasin..

2023-12-28 15:00:00 fin : 2023-12-28 17:00:00. .

Boulevard Jean-Moulin Médiathèque Yzatis

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Department store architecture in the 19th and 20th centuries, for 6-13 year-olds. History and creation of a department store facade.

La arquitectura de los grandes almacenes en los siglos XIX y XX, para niños de 6 a 13 años. Historia y creación de la fachada de unos grandes almacenes.

Die Architektur der Kaufhäuser im 19. und 20. Jahrhundert, für 6- bis 13-Jährige. Geschichte und Gestaltung der Fassade eines Kaufhauses.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région