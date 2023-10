Atelier famille Boulevard Jean Moulin Yzeure, 31 octobre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Une histoire de marionnettes. Atelier Patrimoine pour évoquer les marionnettes dans le monde, pour les 6-13 ans..

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

Boulevard Jean Moulin Médiathèque Yzatis

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A puppet story. Heritage workshop on puppets around the world, for 6-13 year-olds.

Historia de los títeres. Taller patrimonial sobre los títeres en el mundo, para niños de 6 a 13 años.

Eine Geschichte der Marionetten. Workshop zum Thema Puppentheater in der Welt für Kinder von 6-13 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région