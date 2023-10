Exposition Au cœur de l’Olympisme Boulevard Jean Moulin Yzeure, 21 octobre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Exposition itinérante conçue par l’Association Le Voyage au Cœur de l’Olympisme (AVCO), déployée et financée par le Conseil Départemental de l’Allier..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 . .

Boulevard Jean Moulin Yzatis

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Travelling exhibition designed by the Association Le Voyage au C?ur de l?Olympisme (AVCO), deployed and financed by the Conseil Départemental de l?Allier.

Exposición itinerante concebida por la Asociación Le Voyage au Cœur de l’Olympisme (AVCO), creada y financiada por el Conseil Départemental de l’Allier.

Eine Wanderausstellung, die von der Association Le Voyage au C?ur de l’Olympisme (AVCO) konzipiert und vom Conseil Départemental de l’Allier bereitgestellt und finanziert wurde.

