Lectures pour les petits Boulevard Jean Moulin Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

Yzeure Lectures pour les petits Boulevard Jean Moulin Yzeure, 18 octobre 2023, Yzeure. Yzeure,Allier Lectures contées par les médiathécaires, pour les 0-5 ans..

2023-10-18 16:00:00 fin : 2023-10-18 . .

Boulevard Jean Moulin Médiathèque Yzatis

Mediatheque readings for 0-5 year olds. Lecturas de cuentos a cargo de los bibliotecarios multimedia, para niños de 0 a 5 años. Erzählte Lesungen der Mediathekarinnen, für Kinder von 0-5 Jahren.

