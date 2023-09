Journée jeux en portes ouvertes Boulevard Jean Moulin Yzeure, 8 octobre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Une journée jeux à découvrir ! Jeux en bois, premier âge, playmobil, jeux d’extérieur, jeux d’initiation, jeux de société, jeux de construction etc….

2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Boulevard Jean Moulin Ludothèque

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A day of games to discover! Wooden games, first age games, playmobil, outdoor games, introductory games, board games, construction games etc…

¡Una jornada de juegos para descubrir! Juegos de madera, juegos infantiles, playmobil, juegos de exterior, juegos para principiantes, juegos de mesa, juegos de construcción, etc…

Ein Spieletag zum Entdecken! Spiele aus Holz, Spiele für Erstklässler, Playmobil, Spiele für draußen, Spiele für Anfänger, Gesellschaftsspiele, Konstruktionsspiele usw.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région