Exposition : « Légèreté d’un miroir » Marie Béhier Boulevard Jean Moulin Sainte-Maxime, 2 novembre 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

L’espace Maxime Moreau accueille la collection de peinture « Légèreté d’un miroir », réalisée par Marie Béhier..

2023-11-02 fin : 2023-11-19 . .

Boulevard Jean Moulin Jardin Botanique des Myrtes

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Espace Maxime Moreau is hosting a collection of paintings entitled « Légèreté d’un miroir » by Marie Béhier.



Through her works on paper and canvas, using ink and marble powder, the artist offers a personal vision of our landscapes.

El Espace Maxime Moreau alberga la colección « Légèreté d’un miroir » de Marie Béhier.

Im Espace Maxime Moreau wird die Gemäldesammlung « Légèreté d’un miroir » von Marie Béhier ausgestellt.

