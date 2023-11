Féria Boulevard Jean Jacques Prat Istres, 14 juin 2024, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

La Feria d’Istres se déroule dans les arènes du Palio, inaugurées en 2001. Bâties à l’emplacement des anciennes arènes municipales, cette plaza accueille chaque année au mois de juin les meilleurs toreros du moment lors de corridas exceptionnelles..

2024-06-14 fin : 2024-06-16 . .

Boulevard Jean Jacques Prat Espace festif le Palio

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The now famous Feria d’Istres takes place in the ultra-modern Palio bullfighting arena, inaugurated in 2001. Built on the site of the old town arena, each June, this plaza welcomes the current best bullfighters for exceptional bullfights.

La ya célebre Feria de Istres tiene lugar en la plaza de toros ultramoderna del Palio, inaugurada en 2001. Situada en el emplazamiento del antiguo anfiteatro, esta plaza de toros acoge cada año en el mes de junio a los mejores toreros del momento en corridas de toros excepcionales.

Die Feria d’Istres findet in der 2001 eröffneten Arena du Palio statt. Diese Plaza, die an der Stelle der alten städtischen Arena errichtet wurde, empfängt jedes Jahr im Juni die besten Stierkämpfer der Gegenwart bei außergewöhnlichen Stierkämpfen.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme d’Istres