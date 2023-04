Corrida : Miguel Ángel Perera – Juan Leal – Clemente Boulevard Jean Jacques Prat, 17 juin 2023, Istres.

Un cartel passionnant car la rivalité sera au rendez-vous avec les grands débuts de Perera, le retour de Leal et un Clemente en état de grâce..

2023-06-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Boulevard Jean Jacques Prat Espace festif le Palio

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An exciting cartel because the rivalry will be there with the great debut of Perera, the return of Leal and a Clemente in a state of grace.

Un cartel apasionante porque la rivalidad estará ahí con el gran debut de Perera, el regreso de Leal y un Clemente en estado de gracia.

Ein spannendes Kartell, denn die Rivalität wird mit dem großen Debüt von Perera, der Rückkehr von Leal und einem Clemente im Gnadenzustand zu spüren sein.

