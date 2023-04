Corrida avec Emilio de Justo – Andrés Roca Rey – Adrien Salenc « Adriano » Boulevard Jean Jacques Prat, 16 juin 2023, Istres.

Un cartel puissant dès l’ouverture de la feria. Un cartel également international et inédit. Une des meilleures ganaderias du moment arbitrera la rencontre de trois toreros sur le sable de nos arènes..

2023-06-16 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-16 . EUR.

Boulevard Jean Jacques Prat Espace festif le Palio

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A powerful cartel from the opening of the feria. A cartel also international and unpublished. One of the best ganaderias of the moment will arbitrate the meeting of three bullfighters on the sand of our bullring.

Un cartel poderoso en la inauguración de la feria. Un cartel también internacional y sin precedentes. Una de las mejores ganaderías del momento arbitrará el encuentro de tres toreros sobre la arena de nuestra plaza.

Ein mächtiges Kartell gleich zu Beginn der Feria. Ein internationales Kartell, das es so noch nie gegeben hat. Eine der besten Ganaderias des Augenblicks wird die Begegnung von drei Toreros auf dem Sand unserer Arena schiedsrichtern.

Mise à jour le 2023-01-23 par Office de Tourisme d’Istres