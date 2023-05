Cinéma en plein air au château de Duras : Alex, le Destin d’un roi Boulevard Jean Brisseau, 14 août 2023, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Au pied du château de Duras, un cinéma en plein et une histoire de chevalier de la légendaire épée Excalibur !

Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la découverte de l’épée mythique Excalibur. Il doit à présent former une équipe de chevaliers composée de ses amis, de ses ennemis et du légendaire Merlin l’Enchanteur, afin de contrer la maléfique Morgane, venue du Moyen-Age pour détruire le monde. Alex devra alors se transformer en un héros qu’il n’a jamais rêvé de devenir.

Pensez à apporter vos chaises pliantes, coussins, couvertures, plaids….

Merci d’arriver 30min avant le début du spectacle..

Boulevard Jean Brisseau

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



At the foot of the castle of Duras, an open-air cinema and a story about the legendary sword Excalibur!

Alex is an ordinary 12 year old schoolboy whose life will be turned upside down by the discovery of the mythical sword Excalibur. He must now form a team of knights made up of his friends, his enemies and the legendary Merlin the Enchanter, in order to counter the evil Morgana, who has come from the Middle Ages to destroy the world. Alex will have to transform himself into the hero he never dreamed of becoming.

Think of bringing your folding chairs, cushions, blankets, plaids?

Please arrive 30 minutes before the show starts.

Al pie del castillo de Duras, ¡un cine al aire libre y una historia sobre la legendaria espada Excalibur!

Alex es un escolar corriente de 12 años cuya vida está a punto de dar un vuelco con el descubrimiento de la mítica espada Excalibur. Ahora debe formar un equipo de caballeros compuesto por sus amigos, sus enemigos y el legendario Merlín el Encantador, para hacer frente a la malvada Morgana, que ha venido de la Edad Media para destruir el mundo. Alex deberá entonces transformarse en el héroe que nunca soñó llegar a ser.

No olvides traer tus sillas plegables, cojines, mantas, plaids?

Le rogamos que llegue 30 minutos antes del comienzo del espectáculo.

Am Fuße der Burg von Duras gibt es ein Vollkino und eine Geschichte über einen Ritter des legendären Schwertes Excalibur!

Alex ist ein gewöhnlicher 12-jähriger Schüler, dessen Leben durch den Fund des mythischen Schwertes Excalibur auf den Kopf gestellt wird. Nun muss er ein Ritterteam aus Freunden, Feinden und dem legendären Merlin dem Zauberer zusammenstellen, um die böse Morgana zu bekämpfen, die aus dem Mittelalter gekommen ist, um die Welt zu zerstören. Alex muss sich in einen Helden verwandeln, von dem er nie geträumt hat, er zu sein.

Denken Sie daran, Ihre Klappstühle, Kissen, Decken, Plaids usw. mitzubringen.

Bitte kommen Sie 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung.

