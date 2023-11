ARRIVÉE DU PÈRE-NOËL Boulevard Henri Wille La Suze-sur-Sarthe, 2 décembre 2023, La Suze-sur-Sarthe.

La Suze-sur-Sarthe,Sarthe

Arrivée du père-noël avec son lutin et ses huskys de Sibérie. Photo avec le père-noël et ses huskys. Tombola.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Boulevard Henri Wille

La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire



Santa arrives with his elf and Siberian huskies. Photo with Santa and his huskies. Raffle

Papá Noel llega con su elfo y sus huskies siberianos. Foto con Papá Noel y sus huskies. Sorteo

Ankunft des Weihnachtsmanns mit seinem Wichtel und seinen sibirischen Huskys. Foto mit dem Weihnachtsmann und seinen Huskys. Tombola

Mise à jour le 2023-11-09 par eSPRIT Pays de la Loire