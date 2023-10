Le GANIL Boulevard Henri Becquerel Caen, 9 janvier 2024, Caen.

Caen,Calvados

Laboratoire de recherche à vocation internationale, le Grand Accélérateur National d’Ions Lourds est basé à Caen depuis le début des années 1980. Les thèmes de recherche couvrent un large spectre de la physique nucléaire à la radiobiologie en passant par la physique atomique et la physique de l’état solide. A des échelles différentes (noyau, atome, molécule, tissu cellulaire…), on étudie au GANIL la matière à l’aide de faisceaux d’ions stables et radioactifs produits à l’aide d’accélérateurs.

La visite commencera par une présentation du GANIL et du noyau atomique. Elle se poursuivra par une visite des installations, suivant un parcours qui suivra le cheminement des faisceaux d’ions au GANIL, depuis les sources d’ions jusqu’aux salles d’expériences.

Vigilance : il n’y a pas de parking public sur place. L’accès au parking est réservé au personnel. Privilégiez si vous le pouvez le tramway, arrêt : Côte de Nacre. Vous devez vous munir d’une pièce d’identité à présenter au contrôle de sécurité pour accéder au site, par conséquent le nom sur le billet doit correspondre à la pièce d’identité présentée: nom et prénom, donc si vous réservez pour plusieurs personnes vous devez renseigner les noms et prénoms de chacun des participants.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 13 octobre à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

2024-01-09 14:00:00 fin : 2024-01-09 16:30:00. .

Boulevard Henri Becquerel GANIL

Caen 14000 Calvados Normandie



An international research laboratory, the Grand Accélérateur National d’Ions Lourds has been based in Caen since the early 1980s. Research topics cover a broad spectrum, from nuclear physics to radiobiology, atomic physics and solid-state physics. At different scales (nucleus, atom, molecule, cell tissue, etc.), GANIL studies matter using stable and radioactive ion beams produced by gas pedals.

The tour begins with a presentation of GANIL and the atomic nucleus. It will continue with a tour of the facilities, following the path of the ion beams at GANIL, from the ion sources to the experimental rooms.

Please note: there is no public parking on site. Access to the parking lot is reserved for staff only. If possible, take the streetcar to the Côte de Nacre stop. The name on the ticket must correspond to the ID presented: first and last name. If you are booking for several people, please enter the first and last names of each participant.

Practical informationAs places are limited, reservations are essential. Ticket sales open on October 13 at 10:00 a.m., online and at tourist information offices in Caen and Ouistreham.

El Grand Accélérateur National d’Ions Lourds, laboratorio internacional de investigación, tiene su sede en Caen desde principios de los años ochenta. Los temas de investigación abarcan un amplio espectro, desde la física nuclear a la radiobiología, pasando por la física atómica y la física del estado sólido. A diferentes escalas (núcleo, átomo, molécula, tejido celular, etc.), la materia se estudia en GANIL utilizando haces de iones estables y radiactivos producidos por aceleradores.

La visita comenzará con una presentación de GANIL y del núcleo atómico. Continuará con un recorrido por las instalaciones, siguiendo la trayectoria de los haces de iones en GANIL, desde las fuentes de iones hasta las salas experimentales.

Atención: no hay aparcamiento público en las instalaciones. El acceso al aparcamiento está reservado al personal. Si es posible, tome el tranvía hasta la parada Côte de Nacre. El nombre que figura en el billete debe corresponder al documento de identidad presentado: nombre y apellidos. Si reserva para varias personas, deberá indicar los nombres y apellidos de cada participante.

Información prácticaComo el número de plazas es limitado, es imprescindible reservar. Las entradas no estarán disponibles in situ el día de la visita y el pago deberá efectuarse en el momento de la reserva.La venta de entradas se abrirá el 13 de octubre a las 10.00 h, en línea y en las oficinas de turismo de Caen y Ouistreham.

Der Grand Accélérateur National d’Ions Lourds ist ein international ausgerichtetes Forschungslabor, das seit Anfang der 1980er Jahre in Caen angesiedelt ist. Die Forschungsthemen decken ein breites Spektrum ab, das von der Kernphysik über die Atom- und Festkörperphysik bis hin zur Radiobiologie reicht. Auf verschiedenen Maßstabsebenen (Kern, Atom, Molekül, Zellgewebe usw.) wird im GANIL Materie mit Hilfe von stabilen und radioaktiven Ionenstrahlen untersucht, die mit Hilfe von Beschleunigern erzeugt werden.

Der Besuch beginnt mit einer Präsentation des GANIL und des Atomkerns. Anschließend werden die Einrichtungen besichtigt, wobei der Weg der Ionenstrahlen im GANIL von den Ionenquellen bis zu den Experimentierräumen verfolgt wird.

Vorsicht: Es gibt keine öffentlichen Parkplätze vor Ort. Der Zugang zum Parkplatz ist dem Personal vorbehalten. Wenn möglich, sollten Sie die Straßenbahn benutzen, Haltestelle: Côte de Nacre. Sie benötigen einen Ausweis, den Sie bei der Sicherheitskontrolle vorlegen müssen, um Zugang zum Veranstaltungsort zu erhalten. Der Name auf dem Ticket muss daher mit dem vorgelegten Ausweis übereinstimmen: Vor- und Nachname. Wenn Sie für mehrere Personen buchen, müssen Sie daher den Vor- und Nachnamen aller Teilnehmer angeben.

Praktische InformationenDa die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Reservierung unerlässlich. Der Kartenverkauf beginnt am 13. Oktober um 10.00 Uhr online und in den Touristeninformationen in Caen und Ouistreham.

Mise à jour le 2023-10-03 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité