Visite guidée classique de la chapelle des Pénitents Noirs Boulevard Haute Guyenne, 1 juillet 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Poussez les portes de la chapelle des Pénitents Noirs de Villefranche-de-Rouergue et laissez-vous emporter par la richesse de son décor intérieur..

2023-07-01 à ; fin : 2023-08-31 . 5.5 EUR.

Boulevard Haute Guyenne

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Push open the doors of the chapel of the Pénitents Noirs in Villefranche-de-Rouergue and let yourself be carried away by the richness of its interior decoration.

Abra de par en par las puertas de la capilla de los Pénitents Noirs de Villefranche-de-Rouergue y déjese llevar por la riqueza de su decoración interior.

Stoßen Sie die Türen der Kapelle der Schwarzen Büßer in Villefranche-de-Rouergue auf und lassen Sie sich von der reichen Innenausstattung mitreißen.

Mise à jour le 2023-02-22 par OT Villefranche-Najac