Marché nocturne de Noël Boulevard Gustave Joubert Duravel, 9 décembre 2023, Duravel.

Duravel,Lot

Marché nocturne de Noël à la mairie de Duravel. Nombreux exposants. Organisé par la Booktique.

2023-12-09 15:30:00 fin : 2023-12-09 21:00:00. EUR.

Boulevard Gustave Joubert Mairie

Duravel 46700 Lot Occitanie



Christmas night market at Duravel town hall. Many exhibitors. Organized by Booktique

Mercado nocturno de Navidad en el ayuntamiento de Duravel. Numerosos expositores. Organizado por la Librería

Nächtlicher Weihnachtsmarkt im Rathaus von Duravel. Zahlreiche Aussteller. Organisiert von der Booktique

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Cahors – Vallée du Lot