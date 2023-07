Concert – Alexia Boulevard Georges Saumande Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Concert – Alexia Boulevard Georges Saumande Périgueux, 4 août 2023, Périgueux. Périgueux,Dordogne Des reprises de chanson française & des standards de variétés internationales saupoudrées d’une influence marocaine..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . EUR.

Boulevard Georges Saumande Quais de l’Isle

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



French chanson covers & international variety standards sprinkled with a Moroccan influence. Versiones de chanson francesa y estándares de variedades internacionales salpicados de influencia marroquí. Coverversionen von französischen Chansons & internationalen Varieté-Standards, die mit einem marokkanischen Einfluss bestreut werden.

