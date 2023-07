Concert – Kamy Boulevard Georges Saumande Périgueux, 15 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Seule sur scène avec ses deux guitares acoustique et électrique armée de son énergie débordante, la jeune musicienne revisite des standards pop et variétés..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

Boulevard Georges Saumande Quais de l’Isle

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Alone on stage with her two acoustic and electric guitars, armed with her boundless energy, the young musician revisits pop and variety standards.

Sola en el escenario con sus dos guitarras acústica y eléctrica, armada con su energía desbordante, la joven músico revisita estándares pop y de variedades.

Allein auf der Bühne mit ihren beiden akustischen und elektrischen Gitarren, bewaffnet mit ihrer überschäumenden Energie, interpretiert die junge Musikerin Pop- und Varieté-Standards neu.

