Stage derby / cross Boulevard Georges Pompidou Montélimar, 1 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Initie toi au derby cross! Franchis avec ta monture un parcours d’obstacles mobiles et fixes..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . .

Boulevard Georges Pompidou Centre équestre La couleur des saisons

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Try your hand at derby cross! Take your horse through a course of moving and fixed obstacles.

¡Atrévete con el derby cross! Monta tu caballo sobre un recorrido de obstáculos fijos y móviles.

Mach mit beim Derby-Cross! Überwinde mit deinem Pferd einen Parcours mit beweglichen und festen Hindernissen.

Mise à jour le 2023-10-16 par Montélimar Tourisme Agglomération