Journée Halloween Boulevard Georges Pompidou Montélimar, 31 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Déguisement, maquillage, photo, jeux et récolte de bonbons à cheval durant cette journée..

2023-10-31

Boulevard Georges Pompidou Centre équestre La couleur des saisons

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Dress-up, face painting, photos, games and candy collection on horseback during the day.

Disfraces, pintacaras, fotos, juegos y recogida de caramelos a caballo durante el día.

Verkleiden, Schminken, Fotografieren, Spielen und Süßigkeiten sammeln auf dem Pferd während dieses Tages.

Mise à jour le 2023-10-16 par Montélimar Tourisme Agglomération