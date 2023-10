Stage « Je suis propriétaire » Boulevard Georges Pompidou Montélimar, 27 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Choisis un cheval pour la matinée et mets-toi dans la peau d’un propriétaire en autonomie..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

Boulevard Georges Pompidou Centre équestre La couleur des saisons

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Choose a horse for the morning and put yourself in the shoes of an independent owner.

Elige un caballo para la mañana y ponte en la piel de un propietario independiente.

Wähle ein Pferd für den Vormittag aus und schlüpfe selbstständig in die Rolle eines Pferdebesitzers.

Mise à jour le 2023-10-16 par Montélimar Tourisme Agglomération