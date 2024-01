Tous à l’eau : découverte natation et plongée handisport Boulevard Georges Clémenceau Parthenay, samedi 13 janvier 2024.

Parthenay Deux-Sèvres

Le comité handisport 79 organise un après-midi découverte de la natation et de la plongée handisport le samedi 13 janvier.

Au programme, découverte de la natation avec le Sport Nautique Parthenaisien, club de natation de Parthenay et de la plongée subaquatique avec le CARP et l’APNEE, club de plongée de Parthenay et de Niort.

Conditions :

Entrée gratuite pour les personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel et leurs accompagnateurs

Pour la plongée (baptême) : accessible à partir de l’âge de 8 ans révolus (avec autorisation parentale obligatoire pour les mineurs), et il faut se munir OBLIGATOIREMENT d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine.

La participation se fait sur inscription.

Boulevard Georges Clémenceau Centre aquatique GâtinéO

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



