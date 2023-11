Baby Noël Boulevard Georges Clémenceau Parthenay, 23 décembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Animation avec le père Noël à l’occasion de l’activité « bébé nageurs »

Tarif habituel de l’activité : 10€ pour 2 adultes et 1 enfant.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 12:00:00. .

Boulevard Georges Clémenceau Centre Aquatique GâtinéO

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Santa Claus at the « baby swimmers » activity

Regular price: 10? for 2 adults and 1 child

Papá Noel en la actividad « bebés nadadores

Precio normal: 10 euros para 2 adultos y 1 niño

Animation mit dem Weihnachtsmann anlässlich der Aktivität « Babyschwimmen »

Üblicher Preis für die Aktivität: 10? für 2 Erwachsene und 1 Kind

Mise à jour le 2023-11-14 par CC Parthenay Gâtine