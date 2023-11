Tri-indoor Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Parthenay Tri-indoor Boulevard Georges Clémenceau Parthenay, 24 novembre 2023, Parthenay. Parthenay,Deux-Sèvres Triathlon en partenariat avec le Triathlon Club de Gâtine 79 (TCG 79).

2023-11-24 fin : 2023-11-24 21:30:00. .

Boulevard Georges Clémenceau Centre Aquatique GâtinéO

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Triathlon in partnership with Triathlon Club de Gâtine 79 (TCG 79) Triatlón en colaboración con el Club de Triatlón de Gâtine 79 (TCG 79) Triathlon in Partnerschaft mit dem Triathlon Club de Gâtine 79 (TCG 79) Mise à jour le 2023-11-14 par CC Parthenay Gâtine Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu Boulevard Georges Clémenceau Adresse Boulevard Georges Clémenceau Centre Aquatique GâtinéO Ville Parthenay Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Boulevard Georges Clémenceau Parthenay latitude longitude 46.64025;-0.26189

Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/