Aguasofro : sophrologie dans l’eau Boulevard Georges Clémenceau Parthenay, 3 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Venez découvrir un duo gagnant : les effets de la sophrologie renforcés par les bienfaits de l’eau.

Un pur moment de bonheur en apesanteur. La séance de Sophrologie commence en position debout par des mouvements de relaxations dynamiques.

Un temps de reconnexion à sa respiration naturelle et à son corps afin de se relier à soi.

Puis confortablement allongé(e) sur un nénuphar, laissez-vous flotter et découvrez cet état de détente profonde grâce à une sophronisation adaptée à l’eau.

Une véritable invitation à un voyage intérieur et sensoriel.

Un moment cocooning hors du temps pour bien débuter le week-end en petit groupe de 6 personnes.

A la fin de la séance, un temps d’échange vous sera proposé autour d’un tea-time.

Places limitées.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 20:45:00. .

Boulevard Georges Clémenceau CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover a winning duo: the effects of sophrology reinforced by the benefits of water.

A pure moment of weightless bliss. The Sophrology session begins in the standing position with dynamic relaxation movements.

A time to reconnect with your natural breathing and your body.

Then, lying comfortably on a water lily, let yourself float and discover this state of deep relaxation, thanks to sophronization adapted to water.

An invitation to an inner, sensory journey.

A cocooning moment out of time to get the weekend off to a good start, in a small group of 6 people.

At the end of the session, you’ll enjoy a tea-time chat.

Limited seating

Venga y descubra una combinación ganadora: los efectos de la terapia de relajación potenciados por los beneficios del agua.

Un momento de pura felicidad ingrávida. La sesión de sofrología comienza de pie, con movimientos dinámicos de relajación.

Este es un momento para volver a conectar con su respiración natural y su cuerpo con el fin de conectar con uno mismo.

A continuación, tumbado cómodamente sobre un nenúfar, déjese flotar y descubra este estado de relajación profunda gracias a la sofronización adaptada al agua.

Es una invitación a un viaje interior y sensorial.

Un momento cocooning fuera de tiempo para empezar bien el fin de semana, en un grupo reducido de 6 personas.

Al final de la sesión, podrá disfrutar de una charla a la hora del té.

Plazas limitadas

Entdecken Sie ein gewinnbringendes Duo: die Effekte der Sophrologie, verstärkt durch die Wohltaten des Wassers.

Ein reiner Moment des Glücks in der Schwerelosigkeit. Die Sophrologie-Sitzung beginnt im Stehen mit dynamischen Entspannungsbewegungen.

Eine Zeit, in der Sie sich wieder mit Ihrer natürlichen Atmung und Ihrem Körper verbinden, um sich mit sich selbst zu verbinden.

Lassen Sie sich dann bequem auf einer Seerose treiben und entdecken Sie diesen Zustand der tiefen Entspannung dank einer an das Wasser angepassten Sophronisierung.

Eine echte Einladung zu einer inneren und sensorischen Reise.

Ein zeitloser Cocooning-Moment, um das Wochenende in einer kleinen Gruppe von 6 Personen gut zu beginnen.

Am Ende der Sitzung können Sie sich bei einer Tea-Time austauschen.

Begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-10-25 par CC Parthenay Gâtine