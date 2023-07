Aquabike à GatinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay, 27 juillet 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Cours d’aquabike à GatinéO, encadré par du personnel formé.

Cours de vélo intensif dans l’eau, et en musique.

Le jeudi (du 13 juillet au 31 août)

De 19h45 à 20h30.

Sur inscription à l’accueil : 05 49 71 08 90.

Boulevard Georges Clémenceau CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Aquabike classes at GatinéO, supervised by trained staff.

Intensive cycling lessons in the water, with music.

Thursdays (July 13 to August 31)

7.45pm to 8.30pm.

Registration at reception: 05 49 71 08 90

Clases de aquabike en GatinéO, supervisadas por personal cualificado.

Clases intensivas de ciclismo en el agua, al ritmo de la música.

Jueves (del 13 de julio al 31 de agosto)

De 19.45 a 20.30 h.

Inscripciones en recepción: 05 49 71 08 90

Aquabike-Kurs in GatinéO, betreut von geschultem Personal.

Intensiver Fahrradkurs im Wasser und mit Musik.

Donnerstags (vom 13. Juli bis 31. August)

Von 19:45 bis 20:30 Uhr.

Nach Anmeldung an der Rezeption: 05 49 71 08 90

