Sport santé à GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay, 25 juillet 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Cours de sport santé à GâtinéO, encadré par du personnel formé.

Le mardi (du 11 juillet au 29 août)

Sur inscription à l’accueil : 05 49 95 35 52 ou 05 49 71 08 90

Des cours de sport santé sont aussi programmés toute l’année à la piscine de Saint-Aubin-le-cloud et à GâtinéO (sur des horaires différents).

2023-07-25 fin : 2023-07-25 14:30:00. .

Boulevard Georges Clémenceau Centre aquatique GâtinéO

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Healthy sports classes at GâtinéO, supervised by trained staff.

Tuesdays (July 11 to August 29)

Registration at reception: 05 49 95 35 52 or 05 49 71 08 90

Health and fitness classes are also held all year round at the Saint-Aubin-le-cloud swimming pool and at GâtinéO (at different times)

Clases de deporte saludable en GâtinéO, supervisadas por personal formado.

Martes (del 11 de julio al 29 de agosto)

Inscripciones en recepción: 05 49 95 35 52 o 05 49 71 08 90

También se imparten clases de deporte saludable durante todo el año en la piscina de Saint-Aubin-le-cloud y en GâtinéO (en horarios diferentes)

Gesundheitssportkurs in GâtinéO, betreut von geschultem Personal.

Dienstags (vom 11. Juli bis 29. August)

Nach Anmeldung an der Rezeption: 05 49 95 35 52 oder 05 49 71 08 90

Gesundheitssportkurse werden auch das ganze Jahr über im Schwimmbad von Saint-Aubin-le-cloud und in GâtinéO (zu unterschiedlichen Zeiten) angeboten

Mise à jour le 2023-07-06 par CC Parthenay Gâtine