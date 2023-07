Cet évènement est passé Exposition – HEULA Boulevard George Pompidou Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Exposition – HEULA Boulevard George Pompidou Lisieux, 2 juillet 2023, Lisieux. Exposition – HEULA 3 juillet – 6 octobre Boulevard George Pompidou Gratuit Jusqu’au 6 octobre, découvrez l’exposition Heula, la marque normande qui cause des Normands. Des clins d’œil humoristiques à notre région à travers les dessins iconiques de la marque.

Admirez-la en plein air, au détour d’une promenade le long du boulevard Georges Pompidou, près des bords de la Touques ! Boulevard George Pompidou Avenue George Pompidou Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T00:00:00+02:00 – 2023-07-03T23:59:00+02:00

