Lisieux Lisieux Plage Boulevard George Pompidou Lisieux, 1 juillet 2023, Lisieux. Lisieux Plage 1 juillet – 27 août Boulevard George Pompidou Gratuit Du 1er juillet au 27 août, c’est repos et bronzette sur Lisieux Plage !

En bord de Touques, profitez à nouveau de l’espace détente, où vous trouverez des transats, des jeux, des animations sportives ou culturelles, et un foodtruck pour se restaurer. GRATUIT – Boulevard Georges Pompidou

Tous les jours de 10h à 18h30 Boulevard George Pompidou Avenue George Pompidou Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

