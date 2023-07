STRUCTURES GONFLABLES ET JEUX EN FOLIE ! Boulevard Général Leclerc Lodève, 29 juillet 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Dans le Cadre des Quartiers d’été, sera installé des structures gonflables et une cariole à jeux, avec des activités pour tous..

2023-07-29 17:00:00 fin : 2023-07-29 20:00:00. .

Boulevard Général Leclerc

Lodève 34700 Hérault Occitanie



As part of Quartiers d’été, we’ll be setting up inflatables and a games cariole, with activities for all.

Como parte del evento Quartiers d’été, habrá hinchables y una carioleta de juegos, con actividades para todos.

Im Rahmen des « Quartiers d’été » werden Hüpfburgen und eine Spielkiste mit Aktivitäten für alle aufgestellt.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT LODEVOIS ET LARZAC