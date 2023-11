VENEZ DONC DINER CE SOIR Boulevard Général de Gaulle Le Loroux-Bottereau, 3 février 2024, Le Loroux-Bottereau.

Le Loroux-Bottereau,Loire-Atlantique

Représentations théâtrale les 3, 9, 10, 13, 16 et 17 février 2024 à 20h30 et les 4, 11 et 18 février à 15h..

2024-02-03 fin : 2024-02-18 . .

Boulevard Général de Gaulle Palais des Congrès

Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Theatrical performances on February 3, 9, 10, 13, 16 and 17, 2024 at 8:30pm and on February 4, 11 and 18 at 3pm.

Representaciones teatrales los días 3, 9, 10, 13, 16 y 17 de febrero de 2024 a las 20.30 horas y los días 4, 11 y 18 de febrero a las 15.00 horas.

Theateraufführungen am 3., 9., 10., 13., 16. und 17. Februar 2024 um 20:30 Uhr und am 4., 11. und 18. Februar um 15:00 Uhr.

