Bourse aux jouets et puériculture Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne, 10 décembre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Venez participer à une bourse aux jouets et puériculture organisée par l’association des parents d’élèves de Miramont-de-Guyenne.

Buvette et restauration sucrée sur place. Réservations obligatoires, emplacements limités. Venez nombreux !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Boulevard Gambetta Salle Gambetta

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in a toy and childcare market organised by the Miramont-de-Guyenne parents’ association

Refreshment bar and sweet food on the spot. Reservations required, limited spaces. Come in great numbers!

Venga a participar en un mercadillo de juguetes y puericultura organizado por la asociación de padres Miramont-de-Guyenne.

Refrescos y tentempiés in situ. Reserva obligatoria, plazas limitadas. Vengan todos

Nehmen Sie an einer Spielzeug- und Kindersachenbörse teil, die von der Elternvereinigung von Miramont-de-Guyenne organisiert wird.

Getränke und süße Speisen vor Ort. Reservierungen sind erforderlich, die Plätze sind begrenzt. Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-14 par OT du Pays de Lauzun