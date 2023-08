CONCERT ENSEMBLE ARIANNA Boulevard Gambetta Cathédrale Saint Fulcran Lodève, 17 septembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Les Amis des Orgues de Lodève organise un concert avec l’ENSEMBLE ARIANNA. Au programme : REQUIEM DE MOZART..

2023-09-17 17:00:00 fin : 2023-09-17 18:30:00. EUR.

Boulevard Gambetta

Cathédrale Saint Fulcran

Lodève 34700 Hérault Occitanie



To mark the European Heritage Days, the association Les Amis des Orgues de Lodève is organizing a concert with the ENSEMBLE ARIANNA. Program: MOZART’S REQUIEM.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación Les Amis des Orgues de Lodève organiza un concierto con el ENSEMBLE ARIANNA. En el programa: REQUIEM DE MOZART.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes organisiert der Verein Les Amis des Orgues de Lodève ein Konzert mit dem ENSEMBLE ARIANNA. Auf dem Programm: REQUIEM VON MOZART.

