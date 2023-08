VISITE DE L’ORGUE DE LA CATHÉDRALE SAINT FULCRAN Boulevard Gambetta Cathédrale Saint Fulcran Lodève, 16 septembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Les Amis des Orgues de Lodève organise la visite de l’orgue de la Cathédrale Saint Fulcran de Lodève. De 14h30 à 17h30, visite de l’orgue et à 18h mini concert. Les visites sont sur réservation..

2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Boulevard Gambetta

Cathédrale Saint Fulcran

Lodève 34700 Hérault Occitanie



On the occasion of the European Heritage Days, the Association Les Amis des Orgues de Lodève is organizing a tour of the organ at Lodève’s Cathédrale Saint Fulcran. From 2.30pm to 5.30pm, organ tour and mini-concert at 6pm. Visits must be booked in advance.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación Les Amis des Orgues de Lodève organiza una visita guiada al órgano de la catedral de Saint Fulcran de Lodève. De 14.30 a 17.30 h, visita del órgano y mini concierto a las 18 h. Las visitas deben reservarse con antelación.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes organisiert der Verein Les Amis des Orgues de Lodève eine Besichtigung der Orgel der Kathedrale Saint Fulcran in Lodève. Von 14:30 bis 17:30 Uhr besichtigen Sie die Orgel und um 18 Uhr findet ein Minikonzert statt. Für die Besuche ist eine Reservierung erforderlich.

