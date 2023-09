La Nuit du Droit: ouverture du Palais de justice de Cahors Boulevard Gambetta Cahors, 4 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le 4 octobre 2023, c’est le soixante-cinquième anniversaire de La Constitution.

C’est aussi, depuis 2018, la célébration du droit sur l’ensemble du territoire national. En effet, depuis maintenant cinq années, M. Laurent Fabius a voulu qu’une soirée, celle de l’anniversaire de notre Constitution, soit consacrée au droit, discipline mal connue de nos concitoyens. Depuis lors, les acteurs du droit – ceux qui le créent, l’enseignent, l’appliquent – invitent le public à mieux en connaître les arcanes.

Le droit régit tous les aspects de notre vie et ceux de la société dans laquelle nous évoluons. Sans le droit, le plus fort impose sa loi au plus faible. Le droit protège les libertés, permet le règlement pacifique des conflits, assure le bon fonctionnement de la vie sous tous ses aspects qu’il s’agisse des individus ou des entités grandes et moins grandes, qui animent la vie économique et sociale.

La Nuit du Droit est l’occasion unique qui permet à chacun de discuter sans barrière avec les professionnels du droit. Les manifestations riches et variées créées au soir du 4 octobre ont pour but de mieux faire connaître le droit, ses principes, ses institutions, ses métiers.

Pour les visites guidées, 6 créneaux horaires seront proposés. La réservation est obligatoire. (horaires et liens de réservation à venir).

October 4, 2023 is the sixty-fifth anniversary of La Constitution.

Since 2018, it has also been a nationwide celebration of the law. Indeed, for the past five years, Laurent Fabius has wanted to dedicate an evening – the anniversary of our Constitution – to the law, a discipline that is little known to our fellow citizens. Since then, those involved in the law – those who create, teach and apply it – have been inviting the public to learn more about its intricacies.

The law governs every aspect of our lives and those of the society in which we live. Without the law, the strongest impose their law on the weakest. The law protects freedoms, enables conflicts to be settled peacefully, and ensures the smooth running of all aspects of life, from individuals to the large and small entities that drive economic and social life.

La Nuit du Droit is a unique opportunity for everyone to engage in barrier-free discussions with legal professionals. The rich and varied events scheduled for the evening of October 4 are designed to raise awareness of the law, its principles, its institutions and its professions.

For guided tours, 6 time slots will be available. Reservations are essential. (times and booking links to come)

El 4 de octubre de 2023 es el sexagésimo quinto aniversario de la Constitución.

Desde 2018, es también una fiesta nacional del Derecho. Desde hace cinco años, el Sr. Laurent Fabius deseaba que una noche, la del aniversario de nuestra Constitución, estuviera dedicada al Derecho, una disciplina poco conocida por nuestros conciudadanos. Desde entonces, los protagonistas del Derecho -los que lo crean, lo enseñan y lo aplican- invitan al público a descubrir sus misterios.

El Derecho rige todos los aspectos de nuestra vida y de la sociedad en que vivimos. Sin el Derecho, los más fuertes imponen su ley a los más débiles. La ley protege las libertades, permite resolver pacíficamente los conflictos y garantiza el buen funcionamiento de todos los aspectos de la vida, tanto de los individuos como de las grandes y pequeñas entidades que impulsan la vida económica y social.

La Nuit du Droit es una oportunidad única para todos de debatir sin barreras con profesionales del Derecho. Los ricos y variados actos que tendrán lugar la noche del 4 de octubre están concebidos para dar a conocer el Derecho, sus principios, sus instituciones y sus profesiones.

Habrá 6 franjas horarias para las visitas guiadas. Es obligatorio reservar. (Horarios y enlaces de reserva en breve)

Am 4. Oktober 2023 ist der fünfundsechzigste Jahrestag der Verfassung.

Seit 2018 wird das Recht auch im ganzen Land gefeiert. Seit nunmehr fünf Jahren will Laurent Fabius, dass ein Abend – der Jahrestag unserer Verfassung – dem Recht gewidmet wird, einer Disziplin, die bei unseren Mitbürgern wenig bekannt ist. Seitdem laden die Akteure des Rechts – diejenigen, die es schaffen, lehren und anwenden – die Öffentlichkeit ein, die Geheimnisse des Rechts besser kennen zu lernen.

Das Recht regelt alle Aspekte unseres Lebens und der Gesellschaft, in der wir leben. Ohne das Recht würde der Stärkere dem Schwächeren sein Gesetz aufzwingen. Das Recht schützt die Freiheiten, ermöglicht die friedliche Beilegung von Konflikten und sorgt dafür, dass das Leben in all seinen Aspekten reibungslos funktioniert, sei es für Einzelpersonen oder für große und kleine Einheiten, die das wirtschaftliche und soziale Leben bestimmen.

Die Nacht des Rechts ist eine einzigartige Gelegenheit, die es jedem ermöglicht, barrierefrei mit Juristen zu diskutieren. Die vielfältigen und abwechslungsreichen Veranstaltungen, die am Abend des 4. Oktobers stattfinden, sollen das Recht, seine Grundsätze, seine Institutionen und seine Berufe besser bekannt machen.

Für die geführten Besichtigungen werden 6 Zeitfenster angeboten. Eine Reservierung ist erforderlich. (Zeitpläne und Links zur Reservierung folgen)

