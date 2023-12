Foire de Gourdon Boulevard Galiot de Genouillac Gourdon, 3 décembre 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Retrouvez le premier mardi de chaque mois : vêtements, quincaillerie, chaussures ….

2023-12-05 08:30:00 fin : 2023-12-05 12:30:00. .

Boulevard Galiot de Genouillac Tour de ville

Gourdon 46300 Lot Occitanie



On the first Tuesday of each month, you will find : clothes, hardware, shoes …

El primer martes de cada mes: ropa, ferretería, zapatos…

Finden Sie am ersten Dienstag jedes Monats: Kleidung, Eisenwaren, Schuhe …

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Gourdon