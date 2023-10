EXPOSITION/ATELIER ARTISTE MARIE JOSE DOUTRES – MARSILLARGUES Boulevard Gabriel Péri Marsillargues, 10 octobre 2023, Marsillargues.

Marsillargues,Hérault

Atelier d’artiste/Exposition Marie-Jose Doutres à la salle de l’Orangerie du Château de Marsillargues.

Entrée libre – Ouvert à tous.

2023-10-10 15:00:00 fin : 2023-10-27 18:00:00. .

Boulevard Gabriel Péri

Marsillargues 34590 Hérault Occitanie



Artist’s workshop/Exhibition Marie-Jose Doutres at the Salle de l’Orangerie, Château de Marsillargues.

Free admission – Open to all

Taller de artista/Exposición Marie-Jose Doutres en la Salle de l’Orangerie, Château de Marsillargues.

Entrada gratuita – Abierto a todos

Künstleratelier/Ausstellung Marie-Jose Doutres im Saal der Orangerie des Schlosses Marsillargues.

Freier Eintritt – Offen für alle

