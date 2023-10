MARCHÉ DE NOËL Boulevard Frédéric Mistral Portiragnes, 17 décembre 2023, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

MARCHE DE NOËL : Artisanat, spécialité culinaires, idées cadeaux…

La ville de PORTIRAGNES organise son traditionnel Marché de Noël, le �dimanche 17 décembre sur le parvis de l’Hôtel de ville et dans la salle Jean Ferrat, lors de la Grande Fête de Noël !

#MARCHEDENOEL2023

#SAISONCULTURELLE2023.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Boulevard Frédéric Mistral

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



The city of Portiragnes organizes its traditional Christmas Market on the square of the City Hall and in the Jean Ferrat Hall

You will find several exhibitors who will propose you small stalls with Christmas decorations (Christmas cribs, baubles, garlands?) but also all kinds of embroideries, fancy jewelry, bags, dishes, paintings, creations?

#NOEL2022

La ciudad de Portiragnes organiza su tradicional Mercado de Navidad en la plaza del Ayuntamiento y en la Sala Jean Ferrat

Encontrará varios expositores que le ofrecerán pequeños puestos con adornos navideños (santos, adornos, guirnaldas…) pero también todo tipo de bordados, bisutería, bolsos, vajillas, cuadros, creaciones..

#MARCHEDENOEL2022

Die Stadt Portiragnes veranstaltet ihren traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Vorplatz des Rathauses und in der Salle Jean Ferrat

Es gibt mehrere Aussteller, die kleine Stände mit Weihnachtsdekorationen (Krippenfiguren, Kugeln, Girlanden usw.), aber auch Stickereien, Modeschmuck, Taschen, Geschirr, Bilder, Kreationen usw. anbieten

#NOEL2022

Mise à jour le 2023-10-26 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE